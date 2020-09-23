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Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что считает нравственно обоснованным повышение НДФЛ для людей с доходом свыше 5 млн руб. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24».

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ», — сказал глава государства.

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными
Политика
Владимир Путин

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