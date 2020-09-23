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Путин назвал размер индексации пенсий

СК возбудил дело о халатности после побега из колонии в Дагестане

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации

Неизвестный устроил стрельбу на улице Свободы в Москве

«Самый доступный электрокар в России» оценили в ₽2,3 млн

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака

Белоусов признал идею повышения налогов на добычу «слишком прямолинейной»

«Только не офис!»: как быть с желанием сотрудников остаться на удаленке

Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

Цены на жилье в новостройках Москвы с эксроу и без. Где дешевле

Путин заявил о росте на 80% расходов на реализацию мер послания 2020 года

Юрист не увидел в публикации переписки Загитовой состава преступления