СМИ узнали об обнаружении «британского» штамма коронавируса в Греции

Новый, более заразный генетический вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, выявили в Греции, сообщил телеканал ANT1.

По его информации, новый штамм при проверке образцов обнаружил Институт биомедицинских исследований Афинской академии. Его нашли в четырех образцах, что, по мнению телеканала, привело к решению властей Греции ужесточить введенные в связи с распространением коронавируса ограничения.

Позже телеканалу стало известно, что число заразившихся новым штаммом выросло до шести. По его данным, все инфицированные приехали в Грецию из Лондона.

C начала пандемии в Греции зарегистрировали более 140 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли от этого заболевания 4,9 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.