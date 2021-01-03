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СМИ узнали об обнаружении «британского» штамма коронавируса в Греции

Новый, более заразный генетический вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, выявили в Греции, сообщил телеканал ANT1.

По его информации, новый штамм при проверке образцов обнаружил Институт биомедицинских исследований Афинской академии. Его нашли в четырех образцах, что, по мнению телеканала, привело к решению властей Греции ужесточить введенные в связи с распространением коронавируса ограничения.

Позже телеканалу стало известно, что число заразившихся новым штаммом выросло до шести. По его данным, все инфицированные приехали в Грецию из Лондона.

Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей
Общество
Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

C начала пандемии в Греции зарегистрировали более 140 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли от этого заболевания 4,9 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса в середине декабря. Позже это вариант SARS-CoV-2 обнаружили в ряде других стран, в том числе в США, Китае, Канаде, Турции, в Таиланде и на Кипре. По данным Роспотребнадзора, в России его не выявили.

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Источник: JHU
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