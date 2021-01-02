Греция ужесточила ограничительные меры из-за COVID-19

Афины, Греция (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

В Греции до 11 января продлили и ужесточили ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом объявил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

Так, с 6:00 3 января до 6:00 11 января приостановлены все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены до Рождества. Прекращается работа книжных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, станций техосмотра автомобилей, запрещаются охота и рыбалка, будут закрыты церкви.

«Мы снова остаемся дома», — отметил Петсас, добавив, что вводится запрет на поездки с 21:00 до 5:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи.