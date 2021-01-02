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Греция ужесточила ограничительные меры из-за COVID-19

Афины, Греция
Афины, Греция (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

В Греции до 11 января продлили и ужесточили ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом объявил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

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Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Так, с 6:00 3 января до 6:00 11 января приостановлены все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены до Рождества. Прекращается работа книжных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, станций техосмотра автомобилей, запрещаются охота и рыбалка, будут закрыты церкви.

«Мы снова остаемся дома», — отметил Петсас, добавив, что вводится запрет на поездки с 21:00 до 5:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи.

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Представитель правительства подчеркнул, что все это необходимо, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию в стране и постепенно вернуться к нормальной жизни. В первую очередь ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы.

Петсас заключил, что ситуация с коронавирусом в Греции лучше, чем во многих европейских странах, однако уточнил, что число случаев заражения все еще велико. Так, в Рождество около 2,5 тыс. греков находились в больницах, еще более 400 — в отделениях интенсивной терапии.

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Греция в начале ноября возобновила локдаун. Выходить из дома можно только в маске и по уважительным причинам: поездка на работу, посещение больницы или магазина, занятия спортом. Перед выходом из дома греков обязали уведомлять об этом власти СМС-сообщением.

В конце декабря президент Греции Катерина Сакелларопулу и премьер-министр страны Кириакос Мицотакис сделали прививку от COVID-19.

C начала пандемии в Греции было зарегистрировано более 139 тыс. случаев коронавируса, 4,8 тыс. человек умерли от болезни.

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Источник: JHU
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