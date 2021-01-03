«Британский» штамм COVID-19 выявили в Таиланде и на Кипре

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Новый штамм коронавирусной инфекции, который впервые был зарегистрирован в Великобритании, выявлен в Таиланде. Об этом сообщает местная газета «Кхаосод» со ссылкой на руководителя центра клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке Йонга Пововравана.

Все четыре заразившихся — одна семья. Недавно они прибыли из Великобритании, сообщает газета. В настоящее время семья находится в карантине в частной больнице.

Также новый новый штамм коронавируса был обнаружен на Кипре. Об этом сообщает Phileleftheros со ссылкой на данные Минздрава страны. «В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01», — говорится в сообщении ведомства.

Новый штамм коронавируса обнаружили в середине декабря в Великобритании. Инфекционисты сообщали, что он заразнее распространявшихся ранее видов. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.