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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщила в Twitter старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По ее данным, коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до изоляции.

Кроме того, «британский» штамм коронавируса, в отличие от прежнего, оказался более заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, сообщила Гурдасани. В связи с этим мутировавший вирус с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе, предупредила она. По словам эпидемиолога, из-за повышенной заразности среди детей и подростков новый штамм коронавируса также может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению заболевания и росту смертей.

«Британский» штамм коронавируса впервые выявили в США
Общество
Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

«Все факты говорят об одном — нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании. Допустить распространение этого штамма — это не вариант. Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу [вируса]», — заявила Гурдасани.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса в середине декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что этот генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70% заразнее. Данных о том, связан ли он с более высокой смертностью, пока нет. 

Помимо Великобритании новый генетический вариант коронавируса выявили в ряде других стран, в том числе в США, Канаде, Нигерии, ЮАР, Турции и Китае. В России его не обнаружили, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Источник: JHU
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новый штамм коронавируса пандемия
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