Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей

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Ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщила в Twitter старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По ее данным, коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до изоляции.

Кроме того, «британский» штамм коронавируса, в отличие от прежнего, оказался более заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, сообщила Гурдасани. В связи с этим мутировавший вирус с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе, предупредила она. По словам эпидемиолога, из-за повышенной заразности среди детей и подростков новый штамм коронавируса также может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению заболевания и росту смертей.

«Все факты говорят об одном — нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании. Допустить распространение этого штамма — это не вариант. Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу [вируса]», — заявила Гурдасани.