Во Вьетнаме выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19

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Во Вьетнаме обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса, который в декабре был выявлен в Великобритании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамское Министерство здравоохранения.

Новый тип COVID-19 обнаружили у 44-летней женщины, которая вернулась из Великобритании. По прибытии путешественницу поместили в карантин, и 24 декабря у нее подтвердилась коронавирусная инфекция.

«Исследователи провели секвенирование генов [определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности] на образце пациента и обнаружили, что штамм представляет собой новый тип, известный как VOC 202012/01», — говорится в заявлении министерства.

О новой мутации коронавируса стало известно в декабре, к середине месяца им заразились более 1 тыс. человек. Это вид коронавируса, который легче распространяется и может передаваться среди более молодых групп населения. При этом мутация вируса не влияет на тяжесть заболевания.



«Британский» штамм уже выявили в США, Дании, Южной Корее, Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Австралии, Франции и Японии. По данным замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в России новый тип вируса пока не зафиксирован.