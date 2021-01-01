В Турции выявили 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса
В Турции выявили 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Глава Минздрава добавил, что въезд на территорию Турции из Великобритании временно остановлен.
Также новый штамм выявили в американском штате Флорида, сообщает управление здравоохранения штата. «Есть свидетельства первого случая заражения британской разновидностью COVID-19 в округе Мартин», — передали в ведомстве. Сообщается, что заразившийся мужчина в последнее время не путешествовал.
Это уже третий штат, где подтвердились случаи заражения этим видом коронавируса. Первый выявили в конце декабря в Колорадо. Затем случай заражения подтвердился в Калифорнии.