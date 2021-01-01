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В Турции выявили 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса

Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС
Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС

В Турции выявили 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Глава Минздрава добавил, что въезд на территорию Турции из Великобритании временно остановлен.

Также новый штамм выявили в американском штате Флорида, сообщает управление здравоохранения штата. «Есть свидетельства первого случая заражения британской разновидностью COVID-19 в округе Мартин», — передали в ведомстве. Сообщается, что заразившийся мужчина в последнее время не путешествовал.

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Это уже третий штат, где подтвердились случаи заражения этим видом коронавируса. Первый выявили в конце декабря в Колорадо. Затем случай заражения подтвердился в Калифорнии.

Новый штамм коронавируса обнаружили в середине декабря в Великобритании. На сегодня известно, что он заразнее распространявшихся ранее видов. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.

«Британский» штамм ранее выявили в ряде стран, в том числе в Дании, Южной Корее, Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Австралии, Франции и Японии.

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