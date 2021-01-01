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Умер переживший нападение экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

Юрий Песков
Юрий Песков (Фото: oaorostselmash / VK)

Экс-директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ушел из жизни почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков», — написал Голубев, выразив соболезнования родным и близким умершего.

Он отметил, что трудовой путь Пескова неразрывно связан с «Ростсельмашем» и агропромышленным комплексом страны. Под началом Пескова проходило производство машины «Нива», комбайнов «Дон», генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода «Ростсельмаш», добавил губернатор.

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Фото:СК РФ

В июле неизвестные напали на дом Пескова. Дома были он сам и его 80-летняя сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора «Ростсельмаша» госпитализировали с травмой головы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины при нападении на дом по статьям «Убийство» и «Разбой». По версии следователей, целью нападавших было ограбление.

Позже в СК сообщили о задержании троих подозреваемых: двух жителей Азовского района Ростовской области и уроженца Санкт-Петербурга. У них нашли похищенное имущество.

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Юрий Песков начал работать на заводе «Ростсельмаш» в 1962 году, с 1978 по 1996 год он возглавлял предприятие. Также в 1980-х годах Песков занимал должность замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Он имеет звание Героя Социалистического Труда, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней, орденом Дружбы и медалями.

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