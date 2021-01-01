Умер переживший нападение экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

Юрий Песков (Фото: oaorostselmash / VK)

Экс-директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ушел из жизни почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков», — написал Голубев, выразив соболезнования родным и близким умершего.

Он отметил, что трудовой путь Пескова неразрывно связан с «Ростсельмашем» и агропромышленным комплексом страны. Под началом Пескова проходило производство машины «Нива», комбайнов «Дон», генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода «Ростсельмаш», добавил губернатор.

В июле неизвестные напали на дом Пескова. Дома были он сам и его 80-летняя сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора «Ростсельмаша» госпитализировали с травмой головы.