Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

У задержанных изъяты похищенные при нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» вещи, сообщили в СК

Юрий Песков (Фото: oaorostselmash / VK)

Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. О задержании двоих жителей Азовского района Ростовской области и уроженца Санкт-Петербурга, у которых нашли похищенное имущество, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

На кого именно было совершено разбойное нападение, в сообщении СК не уточняется. Но «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на ведомство и свои источники сообщают, что речь идет именно о нападении на дом Юрия Пескова.

О нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» в селе Новомаргаритово стало известно 19 июля. В результате нападения 83-летний Юрий Песков получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, а его сестра от полученных травм скончалась.

В понедельник в СК сообщили, что подозреваемых в совершении нападения задержали «в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в тесном взаимодействии следователей следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области». В сообщении ведомства отмечается, что двое задержанных жителей Азовского района моложе 30 лет (1992 и 1994 годов рождения).