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Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

У задержанных изъяты похищенные при нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» вещи, сообщили в СК
Юрий Песков
Юрий Песков (Фото: oaorostselmash / VK)

Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. О задержании двоих жителей Азовского района Ростовской области и уроженца Санкт-Петербурга, у которых нашли похищенное имущество, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

На кого именно было совершено разбойное нападение, в сообщении СК не уточняется. Но «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на ведомство и свои источники сообщают, что речь идет именно о нападении на дом Юрия Пескова.

О нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» в селе Новомаргаритово стало известно 19 июля. В результате нападения 83-летний Юрий Песков получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, а его сестра от полученных травм скончалась.

В Ростовской области напали на дом экс-главы «Ростсельмаша»
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Фото: СК РФ

В понедельник в СК сообщили, что подозреваемых в совершении нападения задержали «в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в тесном взаимодействии следователей следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области». В сообщении ведомства отмечается, что двое задержанных жителей Азовского района моложе 30 лет (1992 и 1994 годов рождения).

«В настоящее время следствием выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — отмечает СК.

По факту нападения на дом Пескова возбуждено уголовное дело по ст. 162 («Разбой») и ст. 105 («Убийство») УК РФ.

В СК назвали цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»
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Юрий Песков

Юрий Песков начал работать на заводе «Ростсельмаш» в 1962 году, с 1978 по 1996 год он возглавлял предприятие. Также в 1980-х годах Песков занимал должность замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Имеет звание Героя Социалистического труда (1986), награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей (1994) и четвертой (2017) степеней, орденом Дружбы (1999) и медалями.

«Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, ее производственные площадки находятся в пяти странах. Производит машины и техническое оборудование для сельского хозяйства.

Автор: Евгений Калюков
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