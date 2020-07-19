Неизвестные напали на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
СК завел дело после нападения на дом бывшего главы «Ростсельмаша» Общество, 19:07 Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом Общество, 18:51 Умер вице-губернатор Самарской области Политика, 18:43 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 18:42 Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе Общество, 18:32 «Зенит» играет со «Спартаком» в Кубке России по футболу. Онлайн Спорт, 18:30 В Австрии начали обучать собак искать заразившихся COVID-19 по запаху Общество, 18:29 Опрос показал сокращение отставания Трампа от Байдена по уровню поддержки Политика, 18:25 Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и стал лидером чемпионата «Формулы-1» Спорт, 18:23 Число умерших от COVID-19 в США превысило 140 тыс. человек Общество, 18:11 Что покупают зумеры без участия родителей Совместный проект, 18:05 «Спартак» опроверг информацию о вспышке коронавируса в молодежном составе Спорт, 18:05 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Неизвестные напали на дом экс-главы «Ростсельмаша» Общество, 17:52
Общество ,  
0 

Неизвестные напали на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Нападение произошло в ночь на 19 июля. 83-летнего Юрия Пескова доставили в больницу с травмами, а его сестра погибла
Юрий Песков
Юрий Песков (Фото: Дмитрий Рожков / Wikipedia)

Неизвестные напали на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в момент происшествия в доме были сам Песков и его сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора госпитализировали. Информацию о нападении на дом Пескова подтвердил агентству учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, Песков получил травму головы. По данным агентства «Интерфакс-Юг», на теле его убитой сестры были найдены следы побоев.

В пресс-службе управления МВД по Ростовской области РБК подтвердили факт нападения на один из домов в Азовском районе, но не уточнили, кому он принадлежит. «На месте работают сотрудники полиции, представители Следственного комитета», — заявили в ведомстве.

Управление СК по Ростовской области возбудило дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

По данным портала «Ерш.Азов», нападение произошло в ночь на 19 июля в селе Новомаргаритово. Информацию о гибели сестры Пескова и госпитализации бывшего директора изданию подтвердили в одном из местных медучреждений. О состоянии здоровья экс-главы «Ростсельмаша» пока не сообщается.

Юрию Пескову 83 года. Он начал работать на заводе «Ростсельмаш» в 1962 году, с 1978 по 1996 год он возглавлял предприятие. Также в 1980-х годах Песков занимал должность замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Имеет звание Героя Социалистического труда (1986), награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей (1994) и четвертой (2017) степеней, орденом Дружбы (1999) и медалями.

«Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, ее производственные площадки находятся в пяти странах. Производит машины и техническое оборудование для сельского хозяйства.

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Афонский
Теги: нападение, "Ростсельмаш"
Материалы по теме
Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии
Общество
СК потребовал арестовать напавшего на Памфилову
Общество
Неизвестный напал на Памфилову и ударил ее электрошокером
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter