Неизвестные напали на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Нападение произошло в ночь на 19 июля. 83-летнего Юрия Пескова доставили в больницу с травмами, а его сестра погибла

Юрий Песков (Фото: Дмитрий Рожков / Wikipedia)

Неизвестные напали на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в момент происшествия в доме были сам Песков и его сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора госпитализировали. Информацию о нападении на дом Пескова подтвердил агентству учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, Песков получил травму головы. По данным агентства «Интерфакс-Юг», на теле его убитой сестры были найдены следы побоев.

В пресс-службе управления МВД по Ростовской области РБК подтвердили факт нападения на один из домов в Азовском районе, но не уточнили, кому он принадлежит. «На месте работают сотрудники полиции, представители Следственного комитета», — заявили в ведомстве.

Управление СК по Ростовской области возбудило дело по статьям «Убийство» и «Разбой».