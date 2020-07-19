СК завел дело после нападения на дом бывшего главы «Ростсельмаша»

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе нападения на дом в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Как заявили в СК, тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 19 июля, тогда же обнаружили и 83-летнего хозяина дома. Его госпитализировали с травмами. Дело заведено по статьям «Убийство» и «Разбой».

В этом сообщении СК не приводит имени пострадавшего, однако источники «Интерфакса» и «РИА Новостей» уточняют, что речь идет о бывшем директоре завода «Ростсельмаш» Юрии Пескове.

Как ранее сообщили местные СМИ, неизвестные напали на дом Пескова в селе Новомаргаритово в ночь на 19 июля. Информацию об этом подтвердил учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин.