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СК завел дело после нападения на дом бывшего главы «Ростсельмаша»

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе нападения на дом в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Как заявили в СК, тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 19 июля, тогда же обнаружили и 83-летнего хозяина дома. Его госпитализировали с травмами. Дело заведено по статьям «Убийство» и «Разбой».

В этом сообщении СК не приводит имени пострадавшего, однако источники «Интерфакса» и «РИА Новостей» уточняют, что речь идет о бывшем директоре завода «Ростсельмаш» Юрии Пескове.

Неизвестные напали на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Общество
Юрий Песков

Как ранее сообщили местные СМИ, неизвестные напали на дом Пескова в селе Новомаргаритово в ночь на 19 июля. Информацию об этом подтвердил учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

В момент происшествия в доме были Песков и его сестра, женщина скончалась. По данным агентства «Интерфакс-Юг», на ее теле нашли следы побоев. Бывшего директора «Ростсельмаша» доставили в больницу.

Юрий Песков родился 30 ноября 1936 года, он возглавял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. В 1986 году он получил звание Героя социалистического труда, также награжден орденами и медалями.

Теги: "Ростсельмаш", уголовное дело, нападение, Убийство
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