В СК назвали цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Целью нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области могло стать ограбление. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших», — сказал ТАСС представитель управления.

В ночь на 19 июля неизвестные напали на дом экс-директора завода «Ростсельмаш». В момент нападения в доме находился сам 83-летний Песков и его 80-летняя сестра, она погибла. Ранее информацию о нападении подтвердил агентству ТАСС учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

По факту убийства сестры Пескова Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту по статьям «Убийство» и «Разбой». Самого Пескова с травмами доставили в центральную городскую больницу города Азова Ростовской области.

Как сообщил ТАСС представитель больницы, у Пескова диагностирована черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как удовлетворительное.