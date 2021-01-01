В Баренцевом море возобновят поиски тел экипажа «Онеги»

Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна «Онега», обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море (Фото: Морспасслужба / РИА Новости)

Специалисты возобновят поиск тел моряков с рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«30 декабря в 15:00 мск в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа судна «Онега» живыми активная фаза поиска была прекращена. В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели «Онеги» и продолжения поиска тел членов экипажа», — сообщили в ведомстве.

В район крушения судна вернулись специалисты, ранее задействованные в поисково-спасательной операции. Точное местоположение судна специалисты намерены искать при помощи эхолота (гидроакустический навигационный прибор для определения глубин водоемов с помощью акустических эхо-сигналов).

В пресс-службе ведомства добавили, что поиски пропавших возобновились ночью 31 декабря.