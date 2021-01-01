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В Баренцевом море возобновят поиски тел экипажа «Онеги»

Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна «Онега», обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна «Онега», обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море (Фото: Морспасслужба / РИА Новости)

Специалисты возобновят поиск тел моряков с рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«30 декабря в 15:00 мск в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа судна «Онега» живыми активная фаза поиска была прекращена. В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели «Онеги» и продолжения поиска тел членов экипажа», — сообщили в ведомстве.

В район крушения судна вернулись специалисты, ранее задействованные в поисково-спасательной операции. Точное местоположение судна специалисты намерены искать при помощи эхолота (гидроакустический навигационный прибор для определения глубин водоемов с помощью акустических эхо-сигналов).

В пресс-службе ведомства добавили, что поиски пропавших возобновились ночью 31 декабря.

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Самолет морской авиации Северного флота Ил-38

Судно «Онега» затонуло утром 28 декабря в Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля. Из 19 моряков, находившихся на борту, спасти удалось только двоих, еще одного рыбака нашли мертвым. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение судна.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе 29 декабря днем траура. Власти пообещали выделить семьям погибших моряков по 1 млн руб.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).

Президент России Владимир Путин  и премьер-министр Михаил Мишустин выразили соболезнования семьям погибших при крушении судна.

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