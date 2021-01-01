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Политика ,  
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Мишустин дал правительству право вводить предельные цены на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставляет правительству право регулировать предельные цены на отдельные категории товаров первой необходимости. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, у правительства появится возможность вводить предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. Также из постановления следует, что предельные цены будут устанавливаться на срок не более 90 дней.

Путин разрешил правительству регулировать цены на продукты
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В начале декабря на проблему роста цен на продукты обратил внимание российский президент Владимир Путин. «Говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — отмечал на заседании с министрами.

После этого было подписано соглашение о снижении стоимости, а также принята квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Позднее, 23 декабря, Госдума приняла законопроект, регулирующий цены правительством, спустя два дня его одобрил Совет Федерации.

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что к декабрю сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%.

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