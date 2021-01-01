Госдума приняла закон о регулировании правительством цен на продукты

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который дает правительству полномочия регулировать цены на социально-значимые продукты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно закону, правительство сможет устанавливать предельные розничные цены на такие продукты не более чем на 90 календарных дней в одном или нескольких регионах.

«Решение необходимое, связано с тем, что цены растут», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. Он добавил, что 20 января в Госдуму приглашается глава Минэкономразвития Максим Решетников, он должен сообщить об исполнении нормы принятого закона.

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