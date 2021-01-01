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Политика ,  
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Президент Молдавии заявила о готовности приехать в Россию для переговоров

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждения вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TV8.

«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта», — заявила Санду.

Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения «всего спектра» двусторонних отношений между Россией и Молдавией.

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Майя Санду

Санду была избрана президентом Молдавии по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, тогдашний президент Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.

После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В российском МИДе в ответ заявили, что рассматривают данное заявление «как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы». Представитель МИД Мария Захаров также добавила, что благодаря российскому присутствию в Приднестровье уже 25 лет не идут боевые действия и сохраняется стабильность.

Позднее молдавский лидер пояснила, что на месте российских миротворцев
Молдавия хотела бы видеть представителей ОБСЕ. «По миротворцам есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ», — говорила президент Молдавии.

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