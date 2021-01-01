Президент Молдавии заявила о готовности приехать в Россию для переговоров

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждения вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TV8.

«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта», — заявила Санду.

Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения «всего спектра» двусторонних отношений между Россией и Молдавией.

Санду была избрана президентом Молдавии по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, тогдашний президент Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.