Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Избранный президент Молдавии Майя Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства. Трансляцию ведет TV8.

«Уважаемые граждане, наша борьба с коррупцией будет непростой, но я со всей ответственностью говорю вам, что мы добьемся успеха в этой борьбе», — сказала она.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. По данным ЦИК республики, Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%.

В начале декабря парламент Молдавии принял закон о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента. Санду сочла его попыткой узурпации власти в стране сторонниками Додона.