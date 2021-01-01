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Политика ,  
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Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Избранный президент Молдавии Майя Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства. Трансляцию ведет TV8.

«Уважаемые граждане, наша борьба с коррупцией будет непростой, но я со всей ответственностью говорю вам, что мы добьемся успеха в этой борьбе», — сказала она.

Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть
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Майя Санду

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. По данным ЦИК республики, Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%.

В начале декабря парламент Молдавии принял закон о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента. Санду сочла его попыткой узурпации власти в стране сторонниками Додона.

На митинге в Кишиневе она требовала досрочных выборов и отставки правительства. По ее словам, в спешке принимаемые парламентом законы нарушают Конституцию страны.

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