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Захарова оценила слова Санду о планах вывести войска из Приднестровья

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Планы нового президента Молдавии Майи Санду вывести Оперативную группу российских войск из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — сказала Захарова.

Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья
Политика
Майя Санду

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Мария Захарова Майя Санду Приднестровье
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