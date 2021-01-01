Политика , 27 ноя, 13:00
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Захарова оценила слова Санду о планах вывести войска из Приднестровья
Майя Санду
Планы нового президента Молдавии Майи Санду вывести Оперативную группу российских войск из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — сказала Захарова.
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