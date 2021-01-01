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Политика ,  
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Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдавии выразила уверенность, что властям удастся найти формат решения конфликта в Приднестровье, для чего необходим полный вывод российских миротворцев из региона
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта [в Приднестровье]. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», — подчеркнула она.

Она добавила, что выступает против федерализации Молдавии.

Санду пообещала сбалансировать отношения Молдавии с Россией и США
Политика
Майя Санду

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение», — заявила Санду. Сейчас Приднестровье представляет собой регион, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители властей Молдавии, отметила она.

В то же время Санду намерена разблокировать экспорт в Россию ряда товаров, который был закрыт после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. «Есть компании, для которых важен российский рынок», — пояснила она.

Более того, она хочет обеспечить гражданам Молдавии, пребывающим в России, достойные условия работы и социальную защиту в стране.

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ЦИК Молдавии объявила Санду победителем президентских выборов
Политика
Майя Санду

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, действующий президент Игорь Додон уступил своей сопернице — лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду — с результатом 42,26% против 57,74%. После победы Санду заявила, что намерена сбалансировать отношения Молдавии с Россией, США, ЕС и Украиной.

Россия направила миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года после обострения ситуации в регионе, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. Как говорил в 2018 году министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудор Ульяновский, это около 1500-1700 военных.  Безопасность в Приднестровье обеспечивают совместные миротворческие силы России, Молдавии и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), а также украинские наблюдатели.

В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным. ПМР, в свою очередь, отказалась выводить из республики российских военных.

В августе прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Москва не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращения миротворчества в Приднестровье. Тогда же Додон сообщил о предложении министра начать утилизацию боеприпасов, которые находятся на складе рядом с селом Колбасна в Приднестровье и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск (ОГРВ).

Авторы
Виктория Тютина, Наталия Анисимова
Майя Санду Россия Молдавия Приднестровье вывод войск
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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