Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

В то же время Санду намерена разблокировать экспорт в Россию ряда товаров, который был закрыт после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. «Есть компании, для которых важен российский рынок», — пояснила она.
Более того, она хочет обеспечить гражданам Молдавии, пребывающим в России, достойные условия работы и социальную защиту в стране.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, действующий президент Игорь Додон уступил своей сопернице — лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду — с результатом 42,26% против 57,74%. После победы Санду заявила, что намерена сбалансировать отношения Молдавии с Россией, США, ЕС и Украиной.
Россия направила миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года после обострения ситуации в регионе, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. Как говорил в 2018 году министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудор Ульяновский, это около 1500-1700 военных. Безопасность в Приднестровье обеспечивают совместные миротворческие силы России, Молдавии и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), а также украинские наблюдатели.
В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным. ПМР, в свою очередь, отказалась выводить из республики российских военных.
В августе прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Москва не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращения миротворчества в Приднестровье. Тогда же Додон сообщил о предложении министра начать утилизацию боеприпасов, которые находятся на складе рядом с селом Колбасна в Приднестровье и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
Авторы
Виктория Тютина, Наталия Анисимова