Конституционный суд утвердил Санду президентом Молдавии

Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду в должности президента страны. Об этом сообщается на сайте суда.

«Суд подтвердил результаты выборов президента Республики Молдавия 15 ноября 2020 года и подтвердил избрание госпожи Майи Санду президентом Республики Молдавия», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что при подсчете голосов не было выявлено никаких нарушений избирательного кодекса страны.

В связи с решением Конституционного суда действующий президент страны Игорь Додон написал Майе Санду на своей странице Facebook поздравление. «Мы (Партия социалистов Республики Молдова. — РБК) поддержим принятие избранным президентом и ее партией ответственности за управление страной в соответствии с политическими обязательствами, взятыми на себя госпожой Майей Санду», — написал Додон. Инаугурация Санду пройдет 24 декабря.