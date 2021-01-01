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Пандемия коронавируса ,  
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Власти ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В новогоднюю ночь Красную площадь в Москве закроют для посетителей, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«31 декабря с 18 часов Красная площадь закрыта для посещения», — уточнили в ведомстве.

Каток, который расположен на площади, будет работать до 19:00 мск.

Столица занимает первое место в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в городе выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19, 1726 пациентов были госпитализированы.

В начале ноября из-за пандемии московские власти отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали. В городе также отменены все зрелищные мероприятия, а работа общепита и развлекательных заведений запрещена с 23:00 до 6:00. В столичном оперативном штабе заявили, что «для создания привычной новогодней атмосферы» улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией.

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Работа городских катков, в том числе на Красной площади, в Парке Горького и на ВДНХ, разрешена. В ночь с 31 декабря на 1 января проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным, а городские парковки будут бесплатными с 1 по 9 января.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о новых мерах в связи с COVID-19. В частности, школьникам продлят зимние каникулы на неделю, до 17 января.

Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут снова пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, когда сделают прививку от коронавируса. Их социальные карты, заблокированные в начале октября в качестве меры по борьбе с распространением инфекции, обещали автоматически разблокировать через 14 дней после получения второй дозы вакцины.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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