Власти ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь

Фото: Андрей Любимов / РБК

В новогоднюю ночь Красную площадь в Москве закроют для посетителей, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«31 декабря с 18 часов Красная площадь закрыта для посещения», — уточнили в ведомстве.

Каток, который расположен на площади, будет работать до 19:00 мск.

Столица занимает первое место в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в городе выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19, 1726 пациентов были госпитализированы.

В начале ноября из-за пандемии московские власти отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали. В городе также отменены все зрелищные мероприятия, а работа общепита и развлекательных заведений запрещена с 23:00 до 6:00. В столичном оперативном штабе заявили, что «для создания привычной новогодней атмосферы» улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией.