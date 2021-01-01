Власти ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь Красную площадь в Москве закроют для посетителей, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.
«31 декабря с 18 часов Красная площадь закрыта для посещения», — уточнили в ведомстве.
Каток, который расположен на площади, будет работать до 19:00 мск.
Столица занимает первое место в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в городе выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19, 1726 пациентов были госпитализированы.
В начале ноября из-за пандемии московские власти отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали. В городе также отменены все зрелищные мероприятия, а работа общепита и развлекательных заведений запрещена с 23:00 до 6:00. В столичном оперативном штабе заявили, что «для создания привычной новогодней атмосферы» улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией.