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Власти Москвы объявили о бесплатном проезде в метро в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В ночь с 31 декабря на 1 января проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки — c 1 по 9 января», — рассказал глава департамента и заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кроме того, с 20 декабря по Кольцевой линии метрополитена начнет ходить специальный новогодний поезд. Также в ближайшее время гирляндами украсят трамваи и электробусы.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали в Москве были отменены. Из городских развлечений москвичам доступны катки, в том числе на Красной площади.

Дептранс Максим Ликсутов Новый год
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