Общество , 20 дек, 14:18
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Власти Москвы объявили о бесплатном проезде в метро в новогоднюю ночь
«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки — c 1 по 9 января», — рассказал глава департамента и заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Кроме того, с 20 декабря по Кольцевой линии метрополитена начнет ходить специальный новогодний поезд. Также в ближайшее время гирляндами украсят трамваи и электробусы.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали в Москве были отменены. Из городских развлечений москвичам доступны катки, в том числе на Красной площади.