Главный отоларинголог опроверг обязательную потерю обоняния при COVID

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Потеря обоняния и слуха не являются обязательными клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Об этом изданию «Медвестник» сказал главный внештатный специалист-отоларинголог Минздрава России, директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес.

«Необходимо больше информации для оценки влияния коронавирусной инфекции на патологию лор-органов и тем более для выработки алгоритмов лечения. Те сведения и взгляды, с которыми мы входили в пандемию, и в плане развития заболевания, и в плане симптоматики и влияния COVID-19 на органы и системы организма претерпели большие изменения», — сказал он.

Специалист отметил, что у тех, кто перенес COVID-19, обоняние восстанавливается, как правило, через полтора—два месяца. Что же касается потери слуха, то эти нарушения требуют более длительного срока восстановления.

«Для восстановления этих важных функций, я имею в виду слух и обоняние, применяются проверенные схемы лечения, но улучшение может наступить не сразу, а на полное восстановление могут потребоваться месяцы и даже годы», — добавил Дайхес.