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Главный отоларинголог опроверг обязательную потерю обоняния при COVID

Фото: Sebastian Willnow / ZB / Global Look Press
Фото: Sebastian Willnow / ZB / Global Look Press

Потеря обоняния и слуха не являются обязательными клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Об этом изданию «Медвестник» сказал главный внештатный специалист-отоларинголог Минздрава России, директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес.

«Необходимо больше информации для оценки влияния коронавирусной инфекции на патологию лор-органов и тем более для выработки алгоритмов лечения. Те сведения и взгляды, с которыми мы входили в пандемию, и в плане развития заболевания, и в плане симптоматики и влияния COVID-19 на органы и системы организма претерпели большие изменения», — сказал он.

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Специалист отметил, что у тех, кто перенес COVID-19, обоняние восстанавливается, как правило, через полтора—два месяца. Что же касается потери слуха, то эти нарушения требуют более длительного срока восстановления.

«Для восстановления этих важных функций, я имею в виду слух и обоняние, применяются проверенные схемы лечения, но улучшение может наступить не сразу, а на полное восстановление могут потребоваться месяцы и даже годы», — добавил Дайхес.

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Технологии и медиа
Фото:Marko Djurica / Reuters

В начале ноября в Центре Гамалеи назвали главные симптомы при заражении коронавирусной инфекцией: повышенная температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. В свою очередь британские эксперты из Национальной статистической службы Великобритании отметили, что самыми частыми симптомами при COVID-19 являются как раз потеря обоняния и вкуса.

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Возникновение несуществующих запахов при коронавирусе ранее объяснял президент Британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар. По его словам, так происходит, поскольку вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание, является нейротропным — он способен поражать нервные клетки в верхней части полости носа и нарушать их работу. «Это как шок для вашей нервной системы», — говорил специалист.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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