В Центре Гамалеи назвали пять главных симптомов коронавируса

Основными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 являются температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. Об этом сообщил изданию Ura.ru вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.



«Искать у себя 16 симптомов совершенно не нужно. Достаточно искать у себя температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле. За этим нужно следить. Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам, которые, если вы заболеете, найдут эти симптомы», — сказал вирусолог.

По его словам, коронавирус способен заражать различные ткани в организме человека, в том числе и нервные клетки. В связи с этим симптомы этой болезни могут быть многообразными. При этом, как отметил, Альтштейн, искать эти симптомы у себя не следует.

«Если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», — заключил Альтштейн.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 может стабилизироваться в России в первой декаде декабря.

Эксперт предположил, что выход из эпидемического процесса может произойти быстрее, так как что Москва включилась в него раньше по сравнению с российскими регионами, где рост числа пациентов с COVID-19 начался позже.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в России выявили 1 618 116 случаев заражений COVID-19. Из них умерли 27 990 человек. За прошедшие сутки в Москве скончались 52 человека.