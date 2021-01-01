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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт объяснил причину возникновения несуществующих запахов при COVID

Вирус SARS-CoV-2 воздействует на нервные клетки и нарушает их работу, поэтому пациенты могут столкнуться с временной потерей обоняния, а при его восстановлении — с паросмией (искаженным восприятием запахов)
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Паросмия, или искаженное восприятие запахов, может возникать у пациентов с COVID-19 из-за того, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание, нейротопный, то есть способен поражать нервные клетки. Об этом агентству PA заявил президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар.

По словам эксперта, вирус воздействует на нервы в верхней части полости носа и нарушает их работу. «Это как шок для вашей нервной системы», — указал он (цитата по Sky News).

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Фото:Oli Scarff / Getty Images

Кумар — один из первых специалистов, которые в марте сообщили о таком симптоме коронавируса, как потеря обоняния (аносмия). По его словам, с ним сталкиваются тысячи пациентов в Великобритании, которые проходят лечение от COVID-19. Этот симптом, по данным Национальной статистической службы Великобритании, является самым распространенным. Теперь же многие стали жаловаться, что ощущают несуществующие запахи.

«Сегодня утром я принял двух пациентов с паросмией», — рассказал президент ENT. Оба они — медицинские работники. По словам Кумара, один жаловался, что все время чувствует запах рыбы, а другой — запах гари, хотя поблизости нет источников дыма. Эксперт отметил, что чаще всего симптом встречается у молодых людей, а также медиков из-за контакта с зараженными в больницах.

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Фото:Global Look Press

По словам 24-летнего банкира Даниэла Савески, в марте после заражения COVID-19 у него на какое-то время пропадало обоняние, а затем он столкнулся с паросмией, от которой страдает до сих пор. В частности, он стал ощущать запах серы. 52-летняя Линн Корбетт рассказала, что лишилась обоняния на несколько месяцев, а после его возвращения стала ощущать «тошнотворно сладкий запах, который трудно описать».

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Люди, перенесшие коронавирус, жаловались на искаженное восприятие запахов еще летом. Как отмечала Би-би-си, специалисты считают, что паросмия — один из шагов к восстановлению обоняния, но у некоторых пациентов на это могут уйти годы.

Благотворительная организация AbScent, которая поддерживает людей с расстройствами обоняния, рекомендовала тем, кто страдает паросмией, пройти своеобразную тренировку — каждый день в течение 20 секунд вдыхать запах розового масла, лимона, гвоздики и эвкалипта.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя говорили, что коронавирус может привести к проблемам со слухом. Зараженные, по их словам, могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
коронавирус симптомы запах
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