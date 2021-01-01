Эксперт объяснил причину возникновения несуществующих запахов при COVID

Вирус SARS-CoV-2 воздействует на нервные клетки и нарушает их работу, поэтому пациенты могут столкнуться с временной потерей обоняния, а при его восстановлении — с паросмией (искаженным восприятием запахов)

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Паросмия, или искаженное восприятие запахов, может возникать у пациентов с COVID-19 из-за того, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание, нейротопный, то есть способен поражать нервные клетки. Об этом агентству PA заявил президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар.

По словам эксперта, вирус воздействует на нервы в верхней части полости носа и нарушает их работу. «Это как шок для вашей нервной системы», — указал он (цитата по Sky News).

Кумар — один из первых специалистов, которые в марте сообщили о таком симптоме коронавируса, как потеря обоняния (аносмия). По его словам, с ним сталкиваются тысячи пациентов в Великобритании, которые проходят лечение от COVID-19. Этот симптом, по данным Национальной статистической службы Великобритании, является самым распространенным. Теперь же многие стали жаловаться, что ощущают несуществующие запахи.

«Сегодня утром я принял двух пациентов с паросмией», — рассказал президент ENT. Оба они — медицинские работники. По словам Кумара, один жаловался, что все время чувствует запах рыбы, а другой — запах гари, хотя поблизости нет источников дыма. Эксперт отметил, что чаще всего симптом встречается у молодых людей, а также медиков из-за контакта с зараженными в больницах.