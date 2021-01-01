Британские эксперты назвали самый частый симптом COVID-19

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Самым распространенным симптомом коронавирусной инфекции оказались потеря обоняния и вкуса. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на отчет Национальной статистической службы Великобритании.

Согласно данным исследования, которое прошло с 15 августа по 26 октября, среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40% процентов страдали потерей вкуса. При этом на повышенную температуру тела жаловались 15–25%, кашель в качестве симптома при коронавирусе был зафиксирован у 13–18%.

Эксперты отмечают, что в более молодой возрастной группе число лиц, которые жаловались на потерю вкуса и обоняния, было существенно выше — 60%.

В начале ноября вирусолог Анатолий Альтштейн назвал пять основных симптомов коронавируса, среди которых температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. Также вирусолог добавил, что коронавирус может заразить различные ткани в организме человека, в том числе и нервные клетки. В связи с этим симптомы болезни могут быть разнообразными.