Вильфанд пообещал «нескучную» погоду в новогоднюю ночь
По словам метеоролога, потеплению поспособствует пришедший с запада циклон. «Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов», — рассказал он.
При этом в саму новогоднюю ночь температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Кроме того, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.
В Санкт-Петербурге в предновогоднюю ночь также начнет повышаться. 30, 31 декабря и 1 января температура будет на 6-8 градусов выше нормы. 31 декабря с большой вероятностью возможны осадки в виде дождя.