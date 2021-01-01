Вильфанд пообещал «нескучную» погоду в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь погода в центральной части России будет «нескучной». Температура превысит норму на 7-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости»

По словам метеоролога, потеплению поспособствует пришедший с запада циклон. «Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов», — рассказал он.

При этом в саму новогоднюю ночь температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Кроме того, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

В Санкт-Петербурге в предновогоднюю ночь также начнет повышаться. 30, 31 декабря и 1 января температура будет на 6-8 градусов выше нормы. 31 декабря с большой вероятностью возможны осадки в виде дождя.