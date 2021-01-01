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Вильфанд пообещал «нескучную» погоду в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь погода в центральной части России будет «нескучной». Температура превысит норму на 7-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам метеоролога, потеплению поспособствует пришедший с запада циклон. «Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов», — рассказал он.

При этом в саму новогоднюю ночь температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Кроме того, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге в предновогоднюю ночь также начнет повышаться. 30, 31 декабря и 1 января температура будет на 6-8 градусов выше нормы. 31 декабря с большой вероятностью возможны осадки в виде дождя.

В регионах Западной Сибири ожидаются сильные перепады температуры. Сейчас в этой части страны температура на 20 градусов ниже нормы (минус 37 — минус 39 градусов). С понедельника отклонение сократится до 10 градусов, а к Новому году воздух прогреется до минус 12 — минус 18 градусов. По словам Вильфанда, такие температурные колебания связаны с влияние антициклона.

Температуру в Хабаровске синоптик также назвал «нескучной». «Температурный фон от минус 25 до минус 30, дневные температуры от минус 7 до минус 23 и солнечно. Снега там много, там мороз и солнце», — добавил он.

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Ранее, 25 декабря, Гидрометцентр предупредил, что до Нового года в Западной и Средней Сибири температура может опуститься до минус 50 градусов, что близко к рекордным показателем. Тогда Вильфанд пояснил, что столь необычные показатели являются следствием глобального потепления.

погода Новый год Роман Вильфанд Гидрометцент
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Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в ряде регионов России
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Синоптик пообещал скандинавскую погоду на Новый год в Москве
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