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Синоптики исключили «обвал холода» и «фатальную оттепель» в начале года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В первые дни января заметного похолодания не ожидается, рассказали РБК синоптики.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, последние дни 2020 года, 30 и 31 декабря, ознаменуются вторжением атлантического воздуха, температура воздуха устремится к значениям, близким к нулю. В эти дни ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадки будут небольшие и смешанные: снег, мокрый снег, морось. Снежный покров сохранится.

«Это не фатальная оттепель, которая уничтожит следы зимы, нет. Сугробы сдуются, но в Москве все равно останется около 10 см снега, а в области — 10–15 см», — отметил Тишковец.

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Фото:Дмитрий Часовитин / Global Look Press

В новогоднюю ночь в Москве будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Пройдет слабый мокрый снег, ветер юго-восточный, 4–9 м/с.

«Первые три дня января будет тоже около нуля [градусов] с осадками — будет и снег, и мокрый снег, но без дождя», — рассказал синоптик.

Во второй половине новогодних праздников температура уже опустится ниже нуля: ночью будет минус 5–10 градусов, днем — 1–6 градусов мороза, уточнил он.

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также не ожидает «обвала холода» в первые пять дней января.

«1 января температура чуть понизится и будет слабо отрицательная. В первые дни каникул возможен небольшой снег, но на фоне небольшой отрицательной температуры воздуха — минус 3–5 градусов в ночные часы и около минус 1–3 [градусов] днем», — сообщила она.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «нескучную» погоду в центральной части России в новогоднюю ночь. Температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и мороси. Температура будет превышать норму на 7–8 градусов.

новости погода Новый год
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