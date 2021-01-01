Синоптики исключили «обвал холода» и «фатальную оттепель» в начале года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В первые дни января заметного похолодания не ожидается, рассказали РБК синоптики.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, последние дни 2020 года, 30 и 31 декабря, ознаменуются вторжением атлантического воздуха, температура воздуха устремится к значениям, близким к нулю. В эти дни ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадки будут небольшие и смешанные: снег, мокрый снег, морось. Снежный покров сохранится.

«Это не фатальная оттепель, которая уничтожит следы зимы, нет. Сугробы сдуются, но в Москве все равно останется около 10 см снега, а в области — 10–15 см», — отметил Тишковец.

В новогоднюю ночь в Москве будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Пройдет слабый мокрый снег, ветер юго-восточный, 4–9 м/с.