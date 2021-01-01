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Гидрометцентр спрогнозировал сильные снегопады в европейской части Росси

Опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели, ожидаются в Центральном федеральном округе в конце этой недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируется комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что 25 декабря сильный снег ожидается в Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской, Белгородской областях, а также в Москве и Подмосковье. В течение суток 25 и 26 декабря сильный снег прогнозируется в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам синоптика, в западной половине Центрального федерального округа местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы и ветер до 17-18 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал РБК, что на регионы центра России, в том числе на Москву, в конце недели обрушатся сильные снегопады и метели. В столице, как ожидается, выпадет 20–25 мм осадков — почти половина месячной нормы. Сугробы в городе вырастут до 20 см, в Подмосковье — до 25 см.

Гидрометцентр Роман Вильфанд снегопад погода
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