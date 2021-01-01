Синоптик пообещал скандинавскую погоду на Новый год в Москве

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Погоду накануне Нового года можно охарактеризовать как скандинавскую, «по климату напоминающую Осло или Стокгольм». Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура в новогоднюю ночь может опуститься до минус 8 градусов, осадков скорее всего не будет, хотя и сохранится снежный покров.

«Это предварительный прогноз. В ночь с 30 на 31 [декабря] — до минус 10, днем до минус 8 градусов, и в новогоднюю ночь минус 2 — минус 7 или минус 3 — минус 8. Несколько зарядов снега будет буквально за несколько дней до Нового года. В новогоднюю ночь, скорее всего, осадков с неба не будет падать, но тем не менее снежного покрова много, приятный такой, комфортный морозец», — отметил Тишковец.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали несколько «мощных» снегопадов накануне Нового года в Москве. Как сообщал синоптик, снегопады и понижение температуры на следующей неделе будут способствовать тому, что перед праздниками сохранится снежный покров.