Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19

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Эксперты оценили прогноз британских ученых, в котором утверждается, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженный в Великобритании, является более заразным, чем прежние мутации, и он может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году.

«Это (прогноз. — РБК) математическая модель, расчеты, которой основываются на небольшом количестве наблюдений. Надо получить достаточно информации, причем репрезентативной, чтобы делать такие заключения. Наши специалисты, исследуя этот штамм вируса, говорят, что он практически ничем не отличается», — сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Эксперт отметила, что помимо британской версии, есть огромное количество других мутаций, причем в шипе, самой стабильной части вируса.

«Проблема в том, что, начиная с апреля по сегодняшний день, мы о вирусе знаем не много больше, чем когда все начиналось. Я считаю, что рано говорить о том, что он более заразный или смертельный. Любые вирусы очень сильно мутируют, и понять характер мутаций и ее последствия, не имея достаточно репрезентативной выборки, сравнивающей ее с иными вариантами вируса, пока сложно», — добавила специалист.