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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19

Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Эксперты оценили прогноз британских ученых, в котором утверждается, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженный в Великобритании, является более заразным, чем прежние мутации, и он может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году.

«Это (прогноз. — РБК) математическая модель, расчеты, которой основываются на небольшом количестве наблюдений. Надо получить достаточно информации, причем репрезентативной, чтобы делать такие заключения. Наши специалисты, исследуя этот штамм вируса, говорят, что он практически ничем не отличается», — сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Эксперт отметила, что помимо британской версии, есть огромное количество других мутаций, причем в шипе, самой стабильной части вируса.

Ученые предупредили о росте смертности из-за «британского штамма» COVID
Общество
Фото:Dominic Lipinski / PA / AP

«Проблема в том, что, начиная с апреля по сегодняшний день, мы о вирусе знаем не много больше, чем когда все начиналось. Я считаю, что рано говорить о том, что он более заразный или смертельный. Любые вирусы очень сильно мутируют, и понять характер мутаций и ее последствия, не имея достаточно репрезентативной выборки, сравнивающей ее с иными вариантами вируса, пока сложно», — добавила специалист.

В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что британский штамм COVID-19 является наиболее заразным.

«Быть готовым к этому (к увеличению числа госпитализаций и смертей. — РБК), возможно, стоит. Ждать, что это непременно наступит, я в этом не уверен. Действительно, этот новый штамм более заразен, разные цифры приводились. Значит, будет больше носителей, не все из них заболеют — часто путают заболевших и людей, у которых с помощью ПЦР-теста обнаружили РНК в организме. Другие вопросы, которые возникают, вызывает ли он более опасную инфекцию, чем штаммы, которые мы уже знаем, таких данных нет. Я думаю, что такой же уровень как у штаммов, с которых все началось», — добавил Аграновский.

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Что известно о новом штамме коронавируса
Политика
Фото:Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta / Reuters

О том, что британский штамм коронавируса может быть опаснее, чем предыдущие мутации COVID-19, ранее сообщили ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. Как отмечал главный санитарный врач страны Крис Уитти, особенность данного типа вируса заключается в том, что он распространяется быстрее, чем «привычный» SARS-CoV-2. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.

Ранее штамм коронавируса был выявлен в Дании ЮАР, Германии, Нидерландах, Сингапуре, Франции, Японии и Австралии. На фоне распространения штамма ряд стран приняли решение об ограничении транспортного сообщения с Великобританией и другими государствами, где выявлен новый штамм.

21 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

новый штамм коронавируса COVID-19 новости
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