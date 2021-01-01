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Политика ,  
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Представитель Трампа ответил на слова Путина о продолжении диалога по СНВ

Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России неоднократно предлагали встретиться для заключения сделки по стратегическим наступательным вооружениям. Так он в своем Twitter ответил на слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва готова к продолжению диалога о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях с Соединенными Штатами, срок которого истекает в феврале 2021 года, однако «нужна какая-то реакция» американской стороны.

«Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению договора, на которую Путин согласился», — написал Биллингсли в Twitter. Однако, по его словам, российский МИД отказался.

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Российский президент на пресс-конференции 17 декабря обратил внимание на слова избранного президента США Джо Байдена, который, как ему показалось, говорил о том, что «есть готовность к продолжению диалога». В середине октября газета The New York Times писала, что Байден в случае своей победы на президентских выборах может дать России то, что она хочет, — продлить действие СНВ-3 без дополнительных условий. По данным издания, сделка может состояться почти сразу после инаугурации 20 января 2021 года — до истечения срока договора.

В середине октября Биллингсли сообщил о предложении Вашингтона «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы. Путин же предлагал США продлить действие СНВ-3 «без всяких условий» еще как минимум на год. Американская сторона обвинила Москву в срыве сделки. Позднее Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала обеих стран.

США Россия СНВ
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