Посол России назвал сроки прибытия первой партии «Спутник V» в Белоруссию

Первая партия российской вакцины «Спутник V», созданной центром им. Гамалеи, поступит в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ.

«В начале года первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации» — сказал он.

Посол от имени России поблагодарил санитарных врачей Белоруссии, которые оценили эффективность и успешность «проведения экспериментального цикла по апробации вакцины». Как уточнил Мезенцев, опыт доказал, что препарат можно производить совместно.

В конце декабря Белоруссия выдала «Спутнику V» регистрационное удостоверение. Таким образом, российскую вакцину впервые зарегистрировали за рубежом. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич указал, что, по имеющимся данным, вакцина эффективна и безопасна, без серьезных побочных эффектов.