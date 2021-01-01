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Пандемия коронавируса ,  
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Посол России назвал сроки прибытия первой партии «Спутник V» в Белоруссию

Первая партия российской вакцины «Спутник V», созданной центром им. Гамалеи, поступит в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ.

«В начале года первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации» — сказал он.

Вакцину «Спутник V» впервые зарегистрировали за рубежом
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Посол от имени России поблагодарил санитарных врачей Белоруссии, которые оценили эффективность и успешность «проведения экспериментального цикла по апробации вакцины». Как уточнил Мезенцев, опыт доказал, что препарат можно производить совместно.

В конце декабря Белоруссия выдала «Спутнику V» регистрационное удостоверение. Таким образом, российскую вакцину впервые зарегистрировали за рубежом. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич указал, что, по имеющимся данным, вакцина эффективна и безопасна, без серьезных побочных эффектов.

Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Удостоверение российского Минздрава «Спутник V» получил 11 августа. С октября ее испытывали в Белоруссии на добровольцах, всего в исследовании приняли участие 100 человек. Пиневич говорил, что в 2021 году Белоруссия приступит к промышленному производству российской вакцины.

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Согласно последней информации белорусского Минздрава, число заболевших COVID-19 в стране выросло до 186 747 человек.

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Источник: JHU
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коронавирус вакцина Белоруссия
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