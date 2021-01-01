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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко не исключил разработку Белоруссией своей вакцины против COVID

Александр Лукашенко (в центре)
Александр Лукашенко (в центре) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что республика создаст собственную вакцину против коронавируса. Об этом он заявил во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска, сообщает БелТА. 

«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной», — сказал Лукашенко.

Глава государства назвал три основных варианта противодействия распространению COVID-19: закупка российской вакцины, налаживание в стране ее производства, а также разработка собственного препарата.

«Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта», — отметил он.

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Фото:Manu Fernandez / AP

По его словам, нужно будет приобрести вакцину, чтобы сделать прививки людям из группы риска, в первую очередям медикам. Он добавил, что «неплохо было бы» организовать производство вакцины для собственных нужд. Для этого Россия готова предоставить Белоруссии все необходимое, сообщил белорусский лидер.

Кроме того, Белоруссии нужна собственная вакцина против COVID-19, так как «эта зараза» никуда не уйдет, считает Лукашенко. «Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра. Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться», — отметил он, назвав. биотехнологии перспективным направлением.

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Александр Лукашенко вакцина коронавирус
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