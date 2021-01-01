Лукашенко не исключил разработку Белоруссией своей вакцины против COVID

Александр Лукашенко (в центре) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что республика создаст собственную вакцину против коронавируса. Об этом он заявил во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска, сообщает БелТА.

«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной», — сказал Лукашенко.

Глава государства назвал три основных варианта противодействия распространению COVID-19: закупка российской вакцины, налаживание в стране ее производства, а также разработка собственного препарата.

«Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта», — отметил он.