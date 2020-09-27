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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что во время протестов участники не соблюдали социальную дистанцию, что привело к росту суточного количества заразившихся коронавирусом
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет, в том числе, из-за протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию, сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования — вот и вся причина», — сказал Пиневич (цитата по Tut.by).

Он отметил, что за последние несколько дней количество выявленных больных за сутки превышало 300, до этого медики регистрировали чуть более 200 случаев ежедневно. Почти половина новых случаев заражения регистрируется в Минске.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
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В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что акции протеста в стране негативно влияют на эпидемиологическую ситуацию. «Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал тогда Лукашенко. Он отметил, что заражаемость коронавирусом остановилась на низком уровне, однако он не снижается. «Понятно, почему это происходит», — подытожил президент.

По данным белорусского Минздрава на 25 сентября, в стране было зафиксировано 76 957 случаев заболевания, из них 807 человек умерли, 73 925 уже выздоровели.

Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID
Политика
Фото:Misha Friedman / Getty Images

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Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершилось голосование на президентских выборах. По официальным данным победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила, по данным ЦИК, 10,1% голосов. В штабе Тихановской не признали победу Лукашенко и заявили, что победила она.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями демонстрантов и милиции, тысячи человек были задержаны, многие сообщали об избиениях. Через несколько дней акции протеста приобрели более мирный характер и стали проходить, в том числе, в виде маршей, забегов, «цепей солидарности».

Автор
Мария Лисицына
Белоруссия коронавирус акции протеста
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