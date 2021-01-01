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Отравление Навального ,  
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Соболь оштрафовали на 1 тыс. руб. за неподчинение полиции

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Перовский районный суд Москвы оштрафовал сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Соболь в разговоре с РБК назвала решение суда незаконным, она считает, что не совершала никаких противоправных действий. «Полиция должна ловить настоящих преступников, в том числе тех, кто отравляет людей нервно-паралитическим ядом», — сказала она, отметив, что обжалует решение о штрафе.

21 декабря Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева, фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Соболь приехала к его дому после того, как Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал Кудрявцевым. В ФСБ назвали запись подделкой.

По словам Соболь, полицейские задержали ее по заявлению Кудрявцева о попытке проникновения в дом.

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Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN опубликовали расследование, в котором они связывают восемь сотрудников ФСБ, с отравлением Навального.

Президент Владимир Путин считает расследование Bellingcat, The Insider, CNN «легализацией материалов американских спецслужб». По его словам, это значит, что «пациенту берлинской клиники» оказывают поддержку американские спецслужбы. «Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», — говорил глава государства.

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