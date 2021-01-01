Соболь оштрафовали на 1 тыс. руб. за неподчинение полиции

Любовь Соболь (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Перовский районный суд Москвы оштрафовал сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Соболь в разговоре с РБК назвала решение суда незаконным, она считает, что не совершала никаких противоправных действий. «Полиция должна ловить настоящих преступников, в том числе тех, кто отравляет людей нервно-паралитическим ядом», — сказала она, отметив, что обжалует решение о штрафе.

21 декабря Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева, фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Соболь приехала к его дому после того, как Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал Кудрявцевым. В ФСБ назвали запись подделкой.

По словам Соболь, полицейские задержали ее по заявлению Кудрявцева о попытке проникновения в дом.