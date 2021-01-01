В СК сообщили детали уголовного дела против Соболь

По версии следователей, Соболь прикинулась «брошенной женой с маленьким ребенком», чтобы проникнуть в квартиру фигуранта расследования об отравлении Алексея Навального

Любовь Соболь (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В СК сообщили, что 21 декабря Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе столицы. В сообщении ведомства утверждается, что при этом юрист ФБК вместе с соратниками незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома», — утверждают в СК. Когда хозяйка квартиры открыла ей дверь, юрист ФБК ворвалась в жилье, заявляют в СК.

«Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», — заявили в пресс-службе СК.