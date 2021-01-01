В СК сообщили детали уголовного дела против Соболь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
СМИ сообщили о 14 задержанных у белорусского консульства в Петербурге Общество, 19:42 Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13
Политика ,  
0 

В СК сообщили детали уголовного дела против Соболь

По версии следователей, Соболь прикинулась «брошенной женой с маленьким ребенком», чтобы проникнуть в квартиру фигуранта расследования об отравлении Алексея Навального
Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В СК сообщили, что 21 декабря Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе столицы. В сообщении ведомства утверждается, что при этом юрист ФБК вместе с соратниками незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома», — утверждают в СК. Когда хозяйка квартиры открыла ей дверь, юрист ФБК ворвалась в жилье, заявляют в СК.

Соболь стала фигурантом уголовного дела
Политика
Любовь Соболь

«Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», — заявили в пресс-службе СК.

Ранее адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал РБК, что против юриста возбудили уголовное дело. Позже он заявил, что дело завели незаконно и с целью оказания политического давления. «Любовь не совершала противоправных действий, тем более, не применяла ни к кому насилия», — пояснил Воронин.

В ФБК сообщили об обыске в квартире Соболь
Общество
Любовь Соболь

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

21 декабря Соболь задержали в Москве рядом с домом Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Навального. Юрист тогда сообщала, что ее задерживали по заявлению Кудрявцева.

Позже Перовский районный суд Москвы оштрафовал Соболь на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Юрист заявляла, что будет обжаловать это решение.

Утром 25 декабря домой к Соболь пришла полиция с обыском. Директор ФБК Иван Жданов уже тогда предположил, что в отношении юриста возбудили уголовное дело. При этом супругу и дочери Соболь разрешили покинуть квартиру.

Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
Любовь Соболь Алексей Навальный СК уголовное дело
Материалы по теме
Соболь стала фигурантом уголовного дела
Политика
В ФБК сообщили об обыске в квартире Соболь
Общество
Соболь оштрафовали на 1 тыс. руб. за неподчинение полиции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter