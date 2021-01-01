В СК сообщили детали уголовного дела против Соболь
Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В СК сообщили, что 21 декабря Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе столицы. В сообщении ведомства утверждается, что при этом юрист ФБК вместе с соратниками незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.
«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома», — утверждают в СК. Когда хозяйка квартиры открыла ей дверь, юрист ФБК ворвалась в жилье, заявляют в СК.
«Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», — заявили в пресс-службе СК.