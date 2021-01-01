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Политика ,  
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Израильская система ПВО перехватила две выпущенные из Газы ракеты

Фото: Илья Ефимович / Getty Images
Фото: Илья Ефимович / Getty Images

Система ПВО «Железный купол» сил обороны Израиля перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа. Об этом сообщает Twitter израильской армии.

В сентябре из сектора Газа были запущены две ракеты, одну из которых удалось перехватить, а другая упала в центре города Ашдода. Это произошло на фоне подписания соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений.

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В октябре и ноябре ракеты были запущены в направлении центральной и южной части страны, их также перехватила система ПВО Израиля. В ответ на ноябрьскую атаку вооруженные силы Израиля нанесли удары по подземной инфраструктуре движения ХАМАС.

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