По Израилю запустили ракеты после подписания договора с ОАЭ и Бахрейном

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После подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ с Бахрейном в населенных пунктах на границе с сектором Газа прозвучали сирены, из сектора Газа в сторону Израиля было запущено две ракеты, сообщил израильский телеканал «Кан-11».

«62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а еще один 28-летний мужчина был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, из сектора Газа запустили две ракеты, одну из которых удалось перехватить. Другая ракета упала в центре города Ашдода.

Ответственность за ракетный удар взял на себя ХАМАС. Они опубликовали сообщение: «Соглашение между Израилем, Бахрейном и Эмиратами не стоит того, чтобы на него пролили чернила, и наш народ будет продолжать борьбу за восстановление всех своих прав. Для нас соглашения не существует».