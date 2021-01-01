Израиль ударил по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удары по военным объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты. Об этом сообщила Армия обороны страны в Twitter.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля ранее сегодня вечером, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС», — говорится в сообщении.

Израиль нанес точные удары по двум заводам по производству ракетных боеприпасов, подземной инфраструктуры и военным комплексам.

Силы Израиля возложили ответственность за произошедшее на палестинский ХАМАС.