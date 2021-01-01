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Израиль ударил по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удары по военным объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты. Об этом сообщила Армия обороны страны в Twitter.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля ранее сегодня вечером, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС», — говорится в сообщении.

Израиль нанес точные удары по двум заводам по производству ракетных боеприпасов, подземной инфраструктуры и военным комплексам.

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа
Политика
Фото:Илья Ефимович / Getty Images

Силы Израиля возложили ответственность за произошедшее на палестинский ХАМАС.

Ранее, 15 ноября, Израиль сообщил о двух ракетах, запущенных с территории сектора Газа в направлении центральной и южной частей страны. В ответ Армия обороны нанесла удар по подземной инфраструктуре ХАМАС и военным постам в Газе.

ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористической организацией, но осуждает некоторые ее действия.

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