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Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильские военные перехватили одну из ракет, запущенных по территории страны из сектора Газа. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) в Twitter.

«Только что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено две ракеты. Системы ПВО перехватили одну из ракет», — говорится в сообщении.

Это не первый случай перехвата израильскими военными ракеты, запущенной с территории Сектора Газа за последнее время. В частности, 20 октября ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол». 

По данным израильских военных, ракету запустили спустя два часа после того, как на границе был обнаружен туннель, прорытый вглубь Израиля из сектора Газа.

Отмечалось, что на несколько десятков метров представителями террористической организацией ХАМАС был прорыт туннель. Его смогли найти с помощью технических средств, установленных на подземном заграждении.

ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. В странах ЕС, США, Канаде, Израиле организация признана террористической, а в Великобритании — только боевое крыло. Кроме того, она запрещена в Египте и Иордании. Российские власти не считают эту партию террористической организацией, однако осуждают теракты, которая она проводит.

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