Израиль заявил о запуске двух ракет из сектора Газа

С территории сектора Газа вечером 14 ноября были запущены две ракеты в направлении центральной и южной частей Израиля. Об этом сообщила Армия обороны страны в Twitter, не уточнив были ли ракеты перехвачены системами ПВО.

«В ответ наши силы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа и военным постам в Газе», — говорится в сообщении. О разрушениях и пострадавших при ракетном обстреле не уточнили.

ЦАХАЛ проводит постоянную оценку ситуации и готов реагировать на любой акт террористической деятельности, добавили в Армии обороны Израиля.

Ранее, 23 октября Израиль объявил о перехвате ракеты, запущенной из сектора Газа, системой противовоздушной обороны «Железный купол».