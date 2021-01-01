В Азербайджане объявили о демобилизации призванных из-за боев в Карабахе

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Азербайджане объявлена поэтапная демобилизация военнослужащих, призванных из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев, сообщается на сайте Минобороны страны.

Демобилизация будет проходить с 25 декабря по 15 апреля.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. На следующий день Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации. В Минобороны республики заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется.

В свою очередь, Армения объявляла всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Карабахе.