Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 72,93 (-0,19) Инвестиции, 12:56
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 88,58 (-0,19) Инвестиции, 12:56
Разработчик объяснил новые данные об эффективности вакцины «Спутник V» Общество, 18:10 Познер объяснил слова про «комплекс неполноценности» у россиян Общество, 18:03 СМИ узнали о возможной дисквалификации Тедеско на матч с «Зенитом» Спорт, 18:00 Где растут самые старые деревья Москвы РБК и ДПиООС, 17:55 Умер оперный певец Владимир Кравцов Общество, 17:52 Глава Российской академии образования уйдет в отставку Общество, 17:51 Азербайджан сообщил о начале обмена пленными с Арменией Политика, 17:45 Акции создателей Cyberpunk 2077 рушатся. Геймеры в гневе из-за уймы багов Инвестиции, 17:44 ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто капитал» Пресс-релиз, 17:36 RT сообщил о блокировке страницы документального канала в Instagram Технологии и медиа, 17:26 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 17:26 В России подписали первые инвестсоглашения на ₽135 млрд по новым правилам Экономика, 17:26 В «Краснодаре» оценили соперника по матчам плей-офф Лиги Европы Спорт, 17:23 ФЦК провел «Школу тренеров» в онлайн-формате Пресс-релиз, 17:16
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,23 +0,39% EUR/RUB ₽88,87 +0,52% EUR/USD $1,21 +0,18%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан сообщил о начале обмена пленными с Арменией

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками. Об этом сообщает Госкомиссия по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан Азербайджана.

«В результате переговоров с участием международных организаций и Российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «все на всех», а возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в Азербайджан были доставлены пленные Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации заявил, что стороны вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными.

Пашинян заявил о согласовании принципа «всех на всех» при обмене пленными
Политика
Никол Пашинян

Материал дополняется

Армения Азербайджан
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,24 +0,41% EUR/RUB ₽88,9 +0,55% EUR/USD $1,21 +0,21%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter