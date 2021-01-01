Азербайджан сообщил о начале обмена пленными с Арменией

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Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками. Об этом сообщает Госкомиссия по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан Азербайджана.

«В результате переговоров с участием международных организаций и Российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «все на всех», а возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в Азербайджан были доставлены пленные Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации заявил, что стороны вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными.

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