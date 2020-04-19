В Москве установили выплаты донорам плазмы с антителами на COVID-19

За каждые 150 мл плазмы будут платить 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб. Донорами могут стать переболевшие коронавирусной инфекцией без хронических заболеваний и противопоказаний

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы установили размер выплат донорам плазмы крови с антителами на коронавирус, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Как следует из документа, выплаты составят 1250 руб. за каждые 150 мл плазмы COVREC либо 5 тыс. руб. за 600 мл. Отмечается, что объем каждой сдачи, в том числе первичной, должен быть не менее 300 мл и не более 600 мл (+/-10%).

Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, пояснили в пресс-службе мэрии. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Мэрия также привела оценку столичного клинического комитета по COVID-19, эксперты которого считают переливание донорской плазмы крови COVREC одним из самых эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины.

Лечить больных COVID-19 переливанием плазмы крови от пациентов, переболевших коронавирусом, начали в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и больнице № 52, сообщили 9 апреля в столичном оперативном штабе. В разработке и тестировании подобной технологии также участвовал Центр крови имени О.К. Гаврилова.

По данным столичных властей, в Москве от COVID-19 уже вылечились 1763 человека, из них 84 за последние сутки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным на 18 апреля, в России зарегистрировано 36 793 случая заболевания, из них 20 754 — в Москве. С начала пандемии в стране умерли 313 человек.