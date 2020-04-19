Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля Общество, 11:05 Панарин ответил на критику после покупки масок для американской больницы Спорт, 10:59 Патриарх Кирилл пожелал на Пасху скорейшего завершения эпидемии Общество, 10:50 В Москве установили выплаты донорам плазмы с антителами на COVID-19 Общество, 10:48 Мэрия сообщила о 84 вылечившихся за сутки от коронавируса москвичах Общество, 10:18 СМИ узнали об отказе «Реала» покупать Кейна летом Спорт, 10:13 Распад ВТО, удаленка и «криптоалтын»: 10 возможных последствий кризиса Quote, 10:12 Власти Москвы сообщили об отсутствии дефицита мест в стационарах Общество, 10:00 Шеф-повар, сувид и научный подход: как подать знакомый вкус в иной форме Партнерский материал, 09:52 Тренер НХЛ заявил о спасительном влиянии борьбы Овечкина с Кросби на лигу Спорт, 09:47 Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России Общество, 09:30 Кокорин заявил о негативном отношении к «Спартаку» в день рождения клуба Спорт, 09:15 Ozon увидел всплеск спроса на машинки для стрижки и аппараты для маникюра Общество, 09:01 Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса Общество, 08:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве установили выплаты донорам плазмы с антителами на COVID-19

За каждые 150 мл плазмы будут платить 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб. Донорами могут стать переболевшие коронавирусной инфекцией без хронических заболеваний и противопоказаний
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы установили размер выплат донорам плазмы крови с антителами на коронавирус, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Как следует из документа, выплаты составят 1250 руб. за каждые 150 мл плазмы COVREC либо 5 тыс. руб. за 600 мл. Отмечается, что объем каждой сдачи, в том числе первичной, должен быть не менее 300 мл и не более 600 мл (+/-10%).

Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, пояснили в пресс-службе мэрии. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве начали лечить больных с COVID-19 переливанием плазмы крови
Общество

Мэрия также привела оценку столичного клинического комитета по COVID-19, эксперты которого считают переливание донорской плазмы крови COVREC одним из самых эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины.

Лечить больных COVID-19 переливанием плазмы крови от пациентов, переболевших коронавирусом, начали в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и больнице № 52, сообщили 9 апреля в столичном оперативном штабе. В разработке и тестировании подобной технологии также участвовал Центр крови имени О.К. Гаврилова.

По данным столичных властей, в Москве от COVID-19 уже вылечились 1763 человека, из них 84 за последние сутки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<20
0
<40
0
<100
0
от 100
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным на 18 апреля, в России зарегистрировано 36 793 случая заболевания, из них 20 754 — в Москве. С начала пандемии в стране умерли 313 человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: донор, коронавирус
Материалы по теме
Мэрия сообщила о 84 вылечившихся за сутки от коронавируса москвичах
Общество
В Красноярском крае умерли первые пациенты с коронавирусом
Общество
Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter