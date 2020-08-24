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Пандемия коронавируса ,  
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В США официально разрешили переливание плазмы крови больным с COVID-19

Пациенты, больные коронавирусной инфекцией COVID-19, получили право на лечение методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Соответствующее разрешение выдало управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального [метода] переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19», — говорится в документе.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что такой метод может быть эффективен и что «его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски». Президент США Дональд Трамп назвал данное решение «прорывом», сообщает Assosiated Press.

По данным агентства, подобная методика лечения дала некоторые результаты, однако ее эффективность пока оспаривается. В частности, имеется риск побочных эффектов, а также передачи инфекции.

New York Times сообщила о более 5 млн выявленных случаев COVID-19 в США
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В начале августа в интервью журналисту Херальдо Ривере в эфире радиостанции WTAM Трамп заявил, что допускает возможность создания вакцины от коронавируса до проведения выборов президента США, назначенных на 3 ноября 2020 года.

Как отмечал американский президент, в США разрабатывается много вакцин. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда будет завершена разработка, Трамп ответил, что ждать осталось немного. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по числу смертей из-за коронавируса и инфицированных. С начала пандемии в стране выявили 5 699 804 случаев заражений коронавирусом. Умерли 176 765 человек.

Теги: США, коронавирус, COVID-19, переливание крови
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