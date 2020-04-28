Власти Москвы назвали результаты лечения больных с COVID-19 плазмой крови

Медики зафиксировали улучшение состояния пациентов с коронавирусом после переливания им плазмы крови с антителами к инфекции. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Врачи видят, что нет практически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче», — сказала она.

Ракова отметила, что плазму крови переливают только пациентам, которые находятся в критическом состоянии. По ее словам, плазмы всегда будет не хватать. Заммэра выразила надежду, что ежедневно будет увеличиваться количество выздоровевших и доноров.

Ранее в апреле Ракова сообщила, что из московских больниц выписали первых трех пациентов, которым переливали плазму крови с антителами к коронавирусу. Двоих выписали через десять дней после процедуры, а третьего - через две недели. По словам заммэра, двое пациентов лечились в

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а еще один - в городской клинической больнице №52.