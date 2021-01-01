В РАН назвали отличие второй волны пандемии COVID-19 в России

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Источником распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России во время второй волны, в отличие от первой, стали люди, которые не выезжали за пределы страны, считает заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает «РИА Новости».

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — сказал Базыкин.

Как отмечала в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова, подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции, авиасообщение с которой возобновили с 1 августа.

По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией в страну вернулись почти 1,5 млн человек, побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 тыс. человек., подтвердила глава Роспотребнадзора.