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В РАН назвали отличие второй волны пандемии COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Источником распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России во время второй волны, в отличие от первой, стали люди, которые не выезжали за пределы страны, считает заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает «РИА Новости».

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — сказал Базыкин.

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Фото:Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta / Reuters

Как отмечала в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова, подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции, авиасообщение с которой возобновили с 1 августа.

По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией в страну вернулись почти 1,5 млн человек, побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 тыс. человек., подтвердила глава Роспотребнадзора.

Главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Рахим Хаитов также говорил в октябре, что наибольшее число зараженных коронавирусом в Россию составили граждане, вернувшиеся из отпусков. Это число эксперт объяснил скоплением людей на пляжах и в ресторанах.

В сентябре эксперты РАНХиГС и ВШЭ опубликовали исследование-монографию под названием «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России», в котором утверждалось, что центральный федеральный ресурс с информацией о распространении коронавируса COVID-19 в России Стопкоронавирус.рф не публикует данные о доступных больничных мощностях по приему пациентов с коронавирусом и их загруженности, а также о темпах госпитализации таких пациентов и, соответственно, выписки из больниц.

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В исследовании отмечалось, что в связи с этим граждане проявляют недоверие к данным властей об эпидемии коронавируса в стране. Причиной тому послужило отсутствие открытых данных о распространении вируса в «цифре». При этом в кабмине выразили уверенность, что система информирования справилась с задачей.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В свою очередь, президент России Владимир Путин утверждал, что власти России не говорят о второй волне коронавируса, так как, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще продолжается первая.

С тем, что о второй волне коронавируса речи не идет, также согласились и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам представителя ВОЗ Дорит Ницан, в настоящее время есть страны, где фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, а также страны, где идет их снижение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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