Захарова посоветовала НАТО призвать США к продлению ДСНВ

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу следует призвать США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она напомнила, что Столтенберг заявил о намерении обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале 2021 года срока действия ДСНВ.

По словам Захаровой, то, что глава НАТО говорит о прекращении действия договора как о чем-то предопределенном, вызывает недоумение, поскольку большинство стран-участниц Североатлантического альянса поддерживают продление соглашения.

Захарова отметила, что Россия много раз выступала за безусловное продление ДСНВ, поскольку это позволило бы выиграть время для переговоров Москвы и Вашингтона о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.