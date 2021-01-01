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Захарова посоветовала НАТО призвать США к продлению ДСНВ

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу следует призвать США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она напомнила, что Столтенберг заявил о намерении обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале 2021 года срока действия ДСНВ.

По словам Захаровой, то, что глава НАТО говорит о прекращении действия договора как о чем-то предопределенном, вызывает недоумение, поскольку большинство стран-участниц Североатлантического альянса поддерживают продление соглашения.

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<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации</p>

Захарова отметила, что Россия много раз выступала за безусловное продление ДСНВ, поскольку это позволило бы выиграть время для переговоров Москвы и Вашингтона о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

«В любом случае этими вопросами заняться было бы полезнее, чем в стилистике абсурда рассуждать о том, что Россия наращивает свой военный потенциал «вокруг» НАТО», — заключила представитель российского МИДа.

В октябре президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ «без всяких условий» как минимум на год, попросив главу МИДа Сергея Лаврова сформулировать позицию Москвы.

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Помощник президента США О'Брайен назвал предложение Путина «провалом». Госсекретарь Майк Помпео отметил, что соглашение в нынешнем виде неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы.

Договор СНВ был заключен между Россией и США в 2011 году. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, однако по соглашению сторон может быть продлен еще на пять лет. Документ предусматривает сокращение числа ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 штук каждая, а а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет — до 700.

Мария Захарова НАТО США договор
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