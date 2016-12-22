Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы

В США суд вынес вердикт по делу Джорджа Пападопулоса, экс-советника Трампа в 2016 году и фигуранта расследования «российского вмешательства» в выборы. Он приговорен к 14-дневному тюремному заключению

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос получил тюремный срок за дачу ложных показаний ФБР в рамках дела о «российском вмешательстве». Ему было назначено заключение сроком на две недели и штраф в $9,5 тыс., сообщает Reuters.

Помимо этого, ему предстоит 200 часов обязательных общественных работ, еще год он будет находиться на наблюдении.

После оглашения судебного вердикта Пападопулос покинул здание суда, отказавшись дать комментарий. Тем не менее, его близкие сообщили, что удовлетворены решением судьи. «Я очень рада этому решению. Оно было справедливо. Я бы предпочла меньший срок, но это не страшно. Это даст ему время подумать над тем, что происходит», — приводит Reuters слова матери осужденного советника штаба Трампа Кики Пападопулос. При этом она отметила, что ее сын по-прежнему продолжает поддерживать Трампа.

В то же время прокуроры в ходе судебного разбирательства настаивали на тюремном заключении для Пападопулоса сроком до 6 месяцев. Прокурор Эндрю Гольдштейн особо отметил, что обвиняемый, несмотря на свои заявления, так и не стал сотрудничать со следствием. «Это нельзя назвать существенной помощью следствию. Это, в лучшем случае, были усилия по сотрудничеству», — сказал он.

Пападопулос являлся советником Дональда Трампа по внешней политике в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году. В ходе расследования ФБР дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы он дал ложные показания агентам спецслужбы, опровергая свои встречи с российскими чиновниками и не подтверждая наличие информации о взломе российскими хакерами сервером демократической партии. Однако в 2017 году о контактах Пападопулоса с российскими чиновниками стало известно, что повлекло за собой его уголовное преследование. В ноябре 2017 года он признал свою вину в рамках сделки со следствием.